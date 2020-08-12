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3 kişinin vurulduğu silahlı saldırı kamerada

ELİ SİLAHLI ŞAHSIN VATANDAŞLARDAN BİRİSİNİ VURMA ANI İSE GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Asayiş 12.08.2020, 09:53
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3 kişinin vurulduğu silahlı saldırı kamerada

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan sanayi sitesinde bir şahıs sanayi sitesinde gördüğü alacaklısını kovalarken ateş açtığı tabancası ile bir iş yerindeki 3 kişiyi yaraladı. Eli silahlı şahsın vatandaşlardan birisini vurma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde İzmit ilçesi İzmit Sanayi Mahallesi 11. Cadde’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İzmit’te bir oto galerinin sahibi olduğu öğrenilen A.Ü. isimli şahıs, sanayi sitesine aracının camını yaptırmaya geldi. Yolda ismi öğrenilemeyen alacaklısını gören A.Ü., tabancasını çıkartarak kendisinden kaçan şahsın arkasından koşmaya başladı. Şahsın arkasından ateş açan A.Ü., bir iş yerinin önünde bekleyen A.K.Y., M.M. ve A.D. isimli 3 şahsı silahla yaraladı. Olayı gören vatandaşlar ise şahsı etkisiz hale getirerek durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırılan A.K.Y. isimli vatandaşın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralanan şahısların 2’sinin iş yerinde çalıştığı, 1’inin ise müşteri olduğu öğrenildi.

Vatandaşların etkisiz hale getirdiği saldırgan şahıs gözaltına alındı

Olay yerine intikal eden polis ekipleri ise vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilen A.Ü. isimli şahsı, sanayi sitesinin güvenlik görevlilerinden teslim aldı. Şahıs alınan güvenlik önlemleri eşliğinde bindirildiği polis aracı ile polis merkezine götürüldü. Daha sonra olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri olayın meydana geldiği iş yerinin önünde incelemelerde bulundu.

Olay anı güvenlik kamerasında

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Eli silahlı saldırganın vatandaşları yaralama görüntüleri ortaya çıktı. Saniye saniye kaydedilen o anlarda iş yerinin önüne gelen şahıs, silahını çıkartarak dışarıda bekleyen bir vatandaşa ateş ediyor. Ayağından yaralanan vatandaş koşarak canını kurtarmaya çalışıyor. Şahıs ise silahını cebine koyarak iş yerinin önüne gelerek yaraladığı şahsın arkasından bakıyor.

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