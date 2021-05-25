3 kişinin ve anne karnındaki bebeğin öldüğü kavgayla ilgili 4 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde akrabalar arasında çıkan ve 3 kişi ile anne karnındaki 9 aylık bebeğin öldüğü kavgayla ilgili 4 zanlı tutuklandı.

Siverek ilçesi kırsal Taşlı Mahallesi’nde 22 Mayıs’ta iki akraba aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi ile anne karnındaki 9 aylık bebek ölmüş, 6 kişi de yaralanmıştı. Kavga sonrası olay yerinden kaçan zanlılara yönelik Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu 4 zanlı bir araç içerisinde bir adet kaleşnikof piyade tüfeği ile birlikte Suriye’ye kaçmaya çalışırken JASAT ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Operasyonun ardından adli işlemlerin tamamlanmasıyla Siverek Adliyesine çıkarılan Halil, Bedir, Mehmet ve Ali D. isimli zanlılar ‘Kasten Adam Öldürme’ ve ‘Ateşli Silah Bulundurma’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.