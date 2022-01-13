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3 kişinin öldüğü muhtarlık kavgası davasında yargılamaya devam edildi

Gaziantep’te 3 kardeşin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı muhtarlık kavgasına ilişkin 15 kişi hakkında açılan davada yargılamaya devam edildi. 2 yeni tanığın dinlendiği duruşmada tutuklu sanık Cuma O.’nun tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Asayiş 13.01.2022, 14:28
3 kişinin öldüğü muhtarlık kavgası davasında yargılamaya devam edildi

Gaziantep’te 3 kardeşin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı muhtarlık kavgasına ilişkin 15 kişi hakkında açılan davada yargılamaya devam edildi. 2 yeni tanığın dinlendiği duruşmada tutuklu sanık Cuma O.’nun tutukluluk halinin devamına karar verildi.

2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı silahlı muhtarlık kavgasına ilişkin haklarında kasten öldürme, hakaret, suç delillerini yok etme, tehdit, ruhsatsız silah ve mermi bulundurma ve yaralama suçlarından dava açılan 1’i tutuklu 15 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Gaziantep 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 11’nci duruşmaya tutuklu sanık Cuma O. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, duruşmada sanık Cemal O., Süleyman O., Bayram O., Ahmet O. ile Muhammet O., avukatları Enes Akbulut ve Süleyman Akgün duruşmada hazır bulundu. Müşteki avukatı Bayram Kuş’ta duruşmaya katıldı.

Kimlik tespitiyle başlayan duruşma Av. Süleyman Akgün’ün talebi üzerine 2 yeni tanığın dinlenmesiyle devam etti.

“Sülük yolu tarafından ateş açıldı”

Olaya tanık olduğunu belirten Ali Y., okulun dış kapısı önünde bekledikleri esnada bağırış sesleri gelmeye başladığını söyledi. Dönüp baktığında okul önünde kavga edildiğini gördüğünü aktaran Ali Y., “Ahmet O. Süleyman Kaplan’a akıllı olmasını söyledi. O esnada Süleyman Kaplan, küfrederek ‘Silahları getirin’ dedi. Cuma O. Tabancasını çıkartarak Süleyman Kaplan’a sıktı. Okul önünde kargaşa devam ederken Sülük yolu tarafından silah sesleri geldi. O taraftan kimin sıktığını görmedim ama birkaç kişi vardı. Önlerinde araba olduğu için görmedim” ifadelerini kullandı.

Ali Y.’nin beyanlarının ardından diğer tanık Ayhan O.’nun dinlenmesine geçildi. Maktul Süleyman Kaplan’ın Sülük yolunu işaret ederek “Silahları getirin” dediğini ileri süren Ayhan O., “Silah seslerini duyunca biz korkup okulun önüne çıktık. Sülük tarafından bir kişi tabanca ile ateş ediyordu. Yüzünü görmedim. Sadece elini gördüm. Elindeki tabanca siyahtı” dedi.

Tanık beyanlarının ardından iddia makamı dosyadaki eksik hususların giderilmesini ve tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Silahlı kavgada 3 oğlunu kaybeden Durdu Kaplan ise duruşmada verdiği beyanda adil yargılanma talebinde bulundu. Oğlunun kimseye küfretmediğini ifade eden Kaplan, “Bunlar önceden planlı hareket etmişlerdir. 13 kişinin hiçbiri olayı yatıştırmadı. Oğlum karakolu arayıp destek istedi ama göndermediler. Olaylar bu yüzden büyüdü” dedi.

Söz alan sanıklar ise önceki ifadelerini tekrar ederek beraatlarını talep etti.

“Mermi müvekkilime ait değil”

Duruşmada savunma yapan sanık Işık Erman O. ile Ahmet O.’nun avukatı Enes Akbulut ise maktul Süleyman O.’dan çıkan mermi çekirdeğinin müvekkilinin silahından ateşlenmediğini belirterek, “Müvekkilim 7.65 çapında bir silahla ateş ettiğini söylüyor. Müvekkilimin elindeki tabanca bellidir. Süleyman O.’nun vücudundan çıkan merminin çapının 7.65 olmadığı ortaya çıktı. Sülüklü yolundan ateş açan taraf karşı taraftır. Müvekkillerimin beraatını talep ediyorum” dedi.

Tanık, sanık ve avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkemeye heyeti, eksik hususların giderilmesi için avukatlara süre verilmesine ve tutuklu sanık Cuma O.’nun tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Ne olmuştu?

Gaziantep’te merkez Şehitkamil ilçesi Köksalan Mahallesi’nde 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri esnasında çıkan silahlı kavgada, muhtar adayı Süleyman Kaplan ile kardeşleri Eyüp ve Adem Kaplan hayatını kaybederken 6 kişi ise yaralanmıştı.

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