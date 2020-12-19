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3 kişinin öldüğü kazaya karışan sürücü konuştu

Bursa’da aynı aileden 3 kişinin öldüğü kazaya karışan otomobil sürücüsü konuştu. Ev hapsi cezası verilen sürücü, kazaya yanında giden aracın yol açtığını savunarak, "İnşallah hak ettiği cezayı o araç sürücü alacak. Aynı aileden 3 kişinin öldüğünü öğrenince çok üzüldüğünü geride kalan bir yetim var gerekirse onu sahipleneceğiz" dedi.

Asayiş 19.12.2020, 19:48
3 kişinin öldüğü kazaya karışan sürücü konuştu

Bursa’da aynı aileden 3 kişinin öldüğü kazaya karışan otomobil sürücüsü konuştu. Ev hapsi cezası verilen sürücü, kazaya yanında giden aracın yol açtığını savunarak, "İnşallah hak ettiği cezayı o araç sürücü alacak. Aynı aileden 3 kişinin öldüğünü öğrenince çok üzüldüğünü geride kalan bir yetim var gerekirse onu sahipleneceğiz" dedi.

Kaza, Bursa-Ankara karayolu Kalburt mevkiinde meydana geldi. Bursa’dan İnegöl’e doğru seyir halinde olan Osman Aydınlı idaresindeki 16 KHC 64 plakalı otomobiliyle önünde giden hafif ticari aracı sollamak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti. Bu sırada İnegöl’den Bursa’ya doğru seyir halinde olan Mehmet Karadağ idaresindeki 26 ACN 301 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kazada araç sürücülerinden Mehmet Karadağ olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer sürücü ile 26 ACN 301 plakalı otomobilde yolcu konumunda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan 4 yaşında Yunus Kılıç kurtarılamadı. Hastanede tedavi altında olan Kader Kılıç da bütün müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya yol açan sürücü Osman Aydınlı adliyeye sevk edildi. Ev hapsi verilen sürücü kazaya ilişkin konuşarak, "Benim 24 senedir kullandığım yoldur evimle işimin arasında normalde evden çıktığımda geçmişlerimiz için okuduğum dualarım var onları okuyarak yola çıktık. Yenice köprüsünün oraya kadar geldim yavaş gidiyordum sonra arkamda kırmızı bir araç geldi bana selektör yaptı. Ben önümüz dolu olduğu için bu arkadaşa yol vermedim önümüz doluydu. Hızım normal 70 km hızla gidiyordum. Daha sonra bu arkadaş sağıma geçip makas attı. Daha sonra benim önüme geçti. Normalde hiçbir problem yok devam etse trafik akıp gidecek. Ancak bu sürücü önemi geçtikten sonra frene basmaya başladı. Hızım 70’den 30’a kadar düştü. Ben biraz daha ona uysam sol şeritte durup belki kavga olacaktı. Ben buna uymamak için kendimi sağ şeride attım. Bu sırada trafik baya açıldı ama bu araç benim yanımdan gitmeye devam etti ne illeri gidiyor nede geri beni tahrik eder gibi. Daha sonra Kalburt mevkiine geldiğimizde önüme bir tana panelvan araba trafiğe çıktı. Bende ona uymayayım önümdeki minibüsü sollayayım yoluma devam edip gideyim. Aracı sollamak için gazı köklediğim zaman bu arkadaşda gazı kökledi ve bana arka taraftan vurdu. Vurduktan sona ayağını yine gazdan çekmedi en önemli nokta burası. Böyle olunca benim arabamın dengesini bozdu arabanın hakimiyetini kaybedince ben karşı şeride geçtim oradaki günahsızlara sebep olduk. Kaza 3 kişinin öldüğünü öğrendiğimde tabi ki çok üzüldüm benim alışkın olmadığım bir durum. Benim yapım ve kişiliğime bu tarz şeyler çok ters. Daha bu olaydan iki gün önce arabamın tekerleğini altına giren bir kedinin ayaklarının üzerinden geçmiştim. Ben fark ettiğimde hemen kediyi kutuya koyup götürdüm veterinere biz hayatımızda karıncayı dahi inceltmeyen insanlarız ama kaza ve kadere inanan insanlarız gelenin Allah’tan olduğunu bilen insanız yani onlarında nasibi ecelleri oraya kadarmış tabi ki çok üzüldük onunla alakalı" dedi.

"Kırmızı araç sürücüsünden şikayetçi olduk"

Osman Aydınlı, "Kırmızı araç için gereken şikayetti merci kurumlara yaptık. Bu kazayla ilgili çıkan haberlerde sadece son kamera görüntüleri alınmış son kamera görüntüsünden de suçlu benmiş gibi gözüküyorum bu beni çok üzdü. Olay aslında daha çok farklı onunla alakalı yakınlarımız tarafından diğer kamera görüntüleri de alındı emniyet tarafından da görüntüler alındı. Kırmızı araçla ilgili geçen hafta suç duyurusunda bulunduk inşallah adalet yerini bulacak.

Kazada hayatlarını kaybeden aile ile iletişime geçtik tabi ki. Bir kez daha geçeceğiz burada ortada 6 yaşında bir yetim çocuğumuz kaldı gerekirse onu sahipleneceğiz. Benim durumu ise 6 ay boyunca yatağa mahkum oldum. 45 santimlik bugün takılabilecek en uzun çivi takıldı ayağıma. Çünkü kemiklerim 15 yerinden parçalanmış" dedi.
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