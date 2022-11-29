3 kişinin öldüğü kafe cinayetinin iddianamesi tamamlandı

Malatya’da geçtiğimiz Haziran ayında bir kafede yaşanan çatışmada 3 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili savcılık iddianamesini hazırladı. İddianamede tutuklu bulunan 16 sanık hakkında kasten adam öldürme suçlarından müebbet hapis cezası istenirken bir zanlının da halen firari olduğu belirtildi.

Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Yenihamam Mahallesi’nde 18 Haziran 2022 tarihinde bir kafede yaşanan olayda, işletme sahibi ile bir grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden silahlı çatışma çıktı. Çatışmada Remzi Erşahin (53) ile Halil Ulutaş (33) olay yerinde hayatını kaybederken İsmail Artuç (31) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 5 kişinin yaralandığı olay sonrası tutuklanan 16 zanlı hakkında Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonrası hazırlanan iddianame tamamlandı. Malatya Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan 35 sayfalık iddianamede, yaşanan olayın detaylarına yer verilirken, azmettirici olarak aranan Hülya Yıldırım’ın (48) ise halen firari durumda olduğu belirttirildi. Müşteki şüpheli ve şüphelilerin ayrı ayrı cezalandırılmasının istendiği iddianamede Emrecan Erşahin ve Remzi Erşahin’in kafenin fiili işletmecileri olduğu belirtiliyor. İddianamede ayrıca İnan Yıldırım ile Hülya Yıldırım’ın azmettirmesiyle Selim Kırtekin’in olaydan yaklaşık 4 saat önce işyerine yanında Mehmet Tekin, Fatih Soylu ve Cumali Koç ile birlikte gelerek işletmeyi yağmalamaya başladıkları anlatılıyor. Olay sırasında kafede bulunan görgü tanıklarının da beyanlarının yer aldığı iddianame de savcı, tutuklu sanıklardan Mehmet Tekin hakkında 3 kişiyi öldürmekten 3 kez müebbet hapis cezası isterken diğer sanıklar Mehmet Akbulut, Mehmet Arslan, Seda Bayındır, Selim Kırtekin, Bayram İmga, Cumali Koç, Çetin Köz, Fatih Soylu, Halil Karabulut, İsra Ebru Kırtekin, Kenan Orhan, Mustafa Köse, Mücahit Artuç, İnan Yıldırım ve Şinasi Akyüz hakkında da 2 kez müebbet hapis cezası talep etti. Savcı ayrıca olayın firarisi Hülya Yıldırım hakkında da 1 kez müebbet hapis cezası isteniyor. İddianamede tutuklu sanıklar hakkında ayrıca yağma ve diğer suçlardan dolayı da hapis cezaları talep ediliyor.

Malatya Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iddianamenin kabul edilmesi ile birlikte davanın görülmesine de başlanılacağı belirtildi.