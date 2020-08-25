3 kişilik ailenin aracı korkuluklara saplandı

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde bir otomobil korkuluklara saplandı. Kazada anne, baba ve 15 yaşındaki kızları yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Kozlu ilçesi Milli Egemenlik Caddesi Jandarma önünde meydana geldi. Burkay Ö. (39) idaresindeki 59 UM 034 plakalı Renault Clio marka otomobil, jandarma kışlası önündeki bariyerlere saplandı. Kazada otomobil sürücüsü Burkay Ö.’nün yanı sıra yanında oturan eşi Ümran Ö. (39) bulunduğu yerde sıkıştı. Olay yerine sevk edilen itfaiyeyle ekiplerinin müdahalesi ile yaralı kadın sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Otomobilin arka koltuğunda oturan 15 yaşındaki Aybüke Ö.’nün de sağ bacağında kırık meydana geldi.

Yaralılar 112 ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 ambulansı, itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Kazanın ardından ulaşım ise bir süre kontrollü olarak sağlandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavileri sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.