3 kişilik aile mezar olan otomobil hurda yığınına döndü

TEM Otoyolu Düzce-Sakarya sınırında meydana gelen kazada otomobil kağıt gibi ezildi. Kazada aynı aileden 3 kişi öldü 1 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza TEM otoyolu Yeşilyayla mevkiinde gece 03.00 sıralarında meydana geldi. Ankara’dan İstanbul istikametine gitmekte olan Yusuf C. idaresindeki 38 NH 748 plakalı tır önünde bulunan Beytullah S.’nin kullandığı 67 LM 188 plakalı otomobile, Yusuf Erkan’ın kullandığı 34 EVE 655 plakalı otomobile Sedat T.’nin kullandığı 33 FF 137 plakalı tıra ve Selim S.’nin 38 GN 133 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada Yusuf Erkan’ın kullandığı araçta bulunan Ayaz Mehmet Erkan (6), Öykü Erkan (4) ve Vahide Gözde Erkan(26) olay yerinde hayatını kaybederken sürücü Yusuf Erkan ağır yaralanırken Sedat T. ile Faruk A. yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra Hendek Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Araç kağıt gibi ezildi

Kazada otomobilin kağıt gibi ezildiği görüntülendi. Otoparka çekilen otomobilin arka bölümü ile ön bölümünün birleştiği görülürken, bagaj kısmında ise memleketlerinden aldıkları yiyeceklerin olması dikkat çekti. Otomobilin içerisinde 2’si çocuk 3 kişi hayatını kaybederken, cenazeler ise İstanbul ili Fatih ilçesine gönderildi.