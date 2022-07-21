3 kişi yolları kesilerek öldürülmüştü, o anlaşmazlığın sebebi "arazi" çıktı

Düzce’de silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişinin arazi anlaşmazlığı sebebiyle aralarında husumet bulunan şahıslar tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Esentepe köyünde meydana geldi. Aynı aileden Mithat, Selma, Ali ve Engin Gürbüz, fındık bahçesinden evlerine döndükleri esnada silahlı saldırıya uğradı. Mithat, Selma ve Ali Gürbüz hayatını kaybederken, Engin Gürbüz ise tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelilerin aynı aileden M.Ç., K.Ç., K.Ç. ve M.Ç. olduğunu tespit etti. Şüphelilerden 2’si gözaltına alınırken, jandarma ekiplerinin diğer 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmaları sürüyor.

Düzce Valiliği’nden olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise iki aile arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle husumetin bulunduğu belirtilerek, "M.Ç., K. Ç., K.Ç., M.Ç. isimli şahıslar, Gürbüz ailesini fındık bahçesinden evlerine döndükleri esnasında yollarını keserek av tüfeği ile vurmuştur. Gürbüz ailesinden Mithat Gürbüz ve Selma Gürbüz olay yerinde vefat etmiştir. Engin Gürbüz ve Ali Gürbüz yaralı olarak Düzce Atatürk Hastanesi ve Düzce Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Ali Gürbüz, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Ölü sayısı 3’e yükselmiştir. 1 yaralının tedavisi hastanede devam etmektedir. Ayrıca olaya karışan iki firari şüpheli şahsı arama faaliyetlerini Düzce İl Jandarma Komutanlığınca devam edilmektedir. Köyde gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır" denildi.