3 kişi yolları kesilerek öldürülmüştü, anlaşmazlığın sebebi ’arazi’ çıktı

Düzce’de silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişinin, arazi anlaşmazlığı sebebiyle aralarında husumet bulunan şahıslar tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olay, dün akşam 20.00 sıralarında Esentepe köyünde meydana geldi. Aynı aileden Mithat, Selma, Ali ve Engin Gürbüz, fındık bahçesinden evlerine döndükleri esnada silahlı saldırıya uğradı. Mithat, Selma ve Ali Gürbüz hayatını kaybetti, Engin Gürbüz ise tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelilerin aynı aileden M.Ç., K.Ç., K. Ç. ve M.Ç.’nin olduğunu tespit etti. Şüphelilerden 2’sinin gözaltına alındığı, diğer 2 şüphelinin de firari olduğu öğrenildi. Jandarma ekiplerinin 2 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Valilikten açıklama

Düzce Valiliği’nden olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle husumetin bulunduğu belirtilerek, "M. Ç., K. Ç., K. Ç., M. Ç. isimli şahıslar, Gürbüz ailesini fındık bahçesinden evlerine döndükleri esnasında yollarını keserek av tüfeği ile vurmuştur. Gürbüz ailesinden Mithat Gürbüz ve Selma Gürbüz olay yerinde vefat etmiştir. Engin Gürbüz ve Ali Gürbüz yaralı olarak Düzce Atatürk Hastanesi ve Düzce Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Ali Gürbüz, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Ölü sayısı 3’e yükselmiştir. 1 yaralının tedavisi hastanede devam etmektedir. Ayrıca, olaya karışan iki firari şüpheli şahısın arama faaliyetleri Düzce İl Jandarma Komutanlığınca devam edilmektedir. Köyde gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.