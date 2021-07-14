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3. kattan düşen 1,5 yaşındaki Sıraç hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 3. kattaki evinin penceresinden düşen 1,5 yaşındaki Sıraç, hayatını kaybetti.

Asayiş 14.07.2021, 12:01
3. kattan düşen 1,5 yaşındaki Sıraç hayatını kaybetti
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Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 3. kattaki evinin penceresinden düşen 1,5 yaşındaki Sıraç, hayatını kaybetti.

Olay, 7 Temmuz tarihinde Gölcük ilçesi Değirmendere Yalı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binanın evin 3. katında bulunan evinin penceresinden dışarı bakarken, dengesini kaybederek düşen 1,5 yaşındaki Sıraç Öz yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan minik Sıraç, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Daha sora İstanbul Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Sıraç, yapılan tüm müdahalelere rağmen, dün gece saatlerinde hayatını kaybetti. 6 günlük yaşam savaşını kaybeden Sıraç’ın ölümü yakınlarını yasa boğdu.
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