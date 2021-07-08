banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Babacar idmanda kalp spazmı geçirdi
Babacar idmanda kalp spazmı geçirdi
Ekmeğe zam yolda!
Ekmeğe zam yolda!
Japonya, Türkiye'den gelenlere zorunlu karantina uygulayacak
Japonya, Türkiye'den gelenlere zorunlu karantina uygulayacak
Akbank normale döndü
Akbank normale döndü

3. kattaki evin penceresinden düşen çocuk yaralandı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde binanın 3. katındaki evin penceresinden, dengesini kaybederek aşağı düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı.

Asayiş 08.07.2021, 10:49
3. kattaki evin penceresinden düşen çocuk yaralandı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde binanın 3. katındaki evin penceresinden, dengesini kaybederek aşağı düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Değirmendere Yalı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binanın evin 3. katında bulunan evinin penceresinden dışarı bakarken, dengesini kaybederek aşağı düşen 2 yaşındaki S.Ö. yaralandı. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan S.Ö. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yorumlar (0)
26°
parçalı bulutlu