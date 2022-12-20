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3 katlı metruk binada çıkan yangın geceyi aydınlattı
Bursa Gürsu’da metruk binada çıkan yangın gece aydınlattı. 3 katlı bina kullanılmaz hale gelirken, itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle alevler yandaki binalara sıçramadan söndürüldü.
Asayiş 20.12.2022, 20:27
Bursa Gürsu’da metruk binada çıkan yangın gece aydınlattı. 3 katlı bina kullanılmaz hale gelirken, itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle alevler yandaki binalara sıçramadan söndürüldü.
Bursa’nın Gürsu ilçesindeki 3 katlı metruk binadan yükselen alevler, mahalle sakinlerinin korkuttu. Yangını gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Çıkan yangından etkilenen olmazken alevler geceyi aydınlattı.
Bina kullanılmaz hale gelirken, alevler diğer binalara sıçramadan söndürüldü.