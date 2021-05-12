3 katlı inşaattan aşağı düşen kalıp ustasının feci ölümü

Antalya’da 3 katlı bir inşaatta kalıp ustası olarak çalışan işçi, tahta kalıplar ve demirlerin üzerine düşerek hayatını kaybetti.

Güvenlik önlemlerinin alınmadığı iddia edilen inşaatta, iş güvenliğinin uygulanıp uygulanmadığına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Olay, Manavgat ilçesine bağlı Sarılar Mahallesi 3127 sokakta bulunan 3 katlı bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnşaatta kalıp ustası olarak çalışan Ramazan Pars (38) inşaatın çatı katında kalıp çaktığı sırada 13 metre yükseklikten tahta kalıp ve demirlerin üzerine düştü. İnşaatta çalışan diğer işçiler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler, yaptıkları ilk incelemenin ardından Ramazan Pars’ın hayatını kaybettiğini belirtti.

Ramazan Pars’ın cenazesi, Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibinin yaptığı incelemenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenaze, Adli Tabip ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Öte yandan, Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda ölüm olayının yaşandığı inşaatta İş Güvenliği uzmanları tarafından gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı konusunda incelemelerde bulunuldu.