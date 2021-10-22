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3 katlı evin teras katında korkutan yangın: Mahsur kalan adamı alevlerin arasından kurtardılar

Bursa’nın İnegöl ilçesinde su ısıtıcısının patlaması sonucu 3 katlı evin teras katında yangın çıktı. Yangın sırasında evde mahsur kalarak yaralanan adamı mahalle sakinleri kurtardı.

Asayiş 22.10.2021, 00:14
3 katlı evin teras katında korkutan yangın: Mahsur kalan adamı alevlerin arasından kurtardılar

Bursa’nın İnegöl ilçesinde su ısıtıcısının patlaması sonucu 3 katlı evin teras katında yangın çıktı. Yangın sırasında evde mahsur kalarak yaralanan adamı mahalle sakinleri kurtardı.

Yangın kırsal Fındıklı mahallesinde yanlız yaşayan Mustafa Yavuz(86)’a ait 3 katlı evin terasında çıktı. Yavuz, su doldurduğu ısıtıcıyı fişe takıp çalıştırdı. Kısa süre sonra ısıtıcı bir anda patladı. Patlayan ısıtıcıdan sıçrayan kıvılcımlar halıyı tutuşturdu. Yangın kısa sürede büyüdü. Yaşlı adam alevler arasında kaldı. Evden çıkan dumanları gören mahalle sakinleri, İtfaiyeye haber verip, yaşlı adamın imdadına yetiştiler. Vatandaşlar, yaşlı adamı alevlerin arasında çıkararak kurtardılar. Vücüdunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Yavuz, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek 1 saatte söndürdüler. Yangın sonucu 3 katlı evin teras katında hasar oluştu. Yaralı adam yanık ünitesinde tedavi altına alındı.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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