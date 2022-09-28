Son Dakika
EGM (Polis Promosyonu Hakkında): "Yapılan görüşmeler neticesinde protokol revize edilmiştir. Yeni promosyon protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27.000 TL ödenmes
Tuzla Belediye Başkanı Dr.Şadi Yazıcı: " Kıyamet buzulunun beklenenden iki kat küçülmesini bireysel tasarruflar ile yavaşlatabiliriz
3 katlı binada yangın çıktı, yaşlı kadın dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti
Zonguldak’ta Yeşil Mahalle’de 3 karşı bir binada meydana gelen yangında Hanife Aybaş(80)dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.
Asayiş 28.09.2022, 13:31
Zonguldak’ta Yeşil Mahalle’de 3 karşı bir binada meydana gelen yangında Hanife Aybaş(80)dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde Yeşil Mahallede meydana geldi. İddiaya göre 3 katlı bir binada nedeni bilinmeyen şekilde yangın çıktı. Yangın esnasında dumandan zehirlenen Hanife Aybaş(80)olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Hanife Aybaş’ın cansız bedeni otopsi için Atatürk Devlet Hastanesine morguna kaldırdı.