3 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın 1 saatlik çalışma ile söndürüldü

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 3 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın 1 saatlik çalışma ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi Yumaklı Sokak üzerinde meydana gelen olayda, 3 katlı bir apartmanın çatısında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler koşa sürede çatıyı sararken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çıkan yangında yaralanan olmazken, İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.