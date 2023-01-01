Bursa’nın İnegöl ilçesinde 3 katlı apartmanın çatısı alev alev yandı.

Yangın, saat 05.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi Birlik Sokak’ta bulunan apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesi’ne bildirdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek bir saatte söndürdüler. Yangın sonucu çatı kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.