3 jandarmanın yaralandığı kaza anı araç kamerasına böyle yansıdı
BALIKESİR’İN EDREMİT İLÇESİNDE ÖZEL OTOMOBİL İLE JANDARMA MİNİBÜSÜNÜN ÇARPIŞTIĞI VE 3 JANDARMANIN YARALANDIĞI KAZA ANI ARAÇ KAMERASINA BÖYLE YANSIDI.
Balıkesir’in Edremit ilçesinde özel otomobil ile jandarma minibüsünün çarpıştığı ve 3 jandarmanın yaralandığı kaza anı araç kamerasına böyle yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, K.K. idaresindeki 34 CGP 152 plakalı otomobil ile askeri personel Y.E.K. idaresindeki 10 JAA 136 plakalı jandarma minibüsü Balıkesir-Çanakkale karayolunun Edremit şehirler arası otobüs terminali kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle jandarma minibüsü takla attı. Kazada otomobille çarpışan jandarma minibüsü refüje çarparak ters döndü. Jandarma minibüsü sürücüsü K. ve aynı araçta bulunan 2 jandarma yaralandı.
Kaza anı ise jandarma minibüsü ile aynı yönde giden bir başka otomobilin araç kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı. Jandarma minibüsü ışıklı döner kavşağa doğru, tepe lambaları açık ve sirenlerini çalarak geçiş üstünlüğünü belirterek gelirken döner kavşak içinde kendi yönüne yeşil yanan otomobil jandarma minibüsünü fark etmeden yola çıkıyor. Jandarma minibüsü ise kaçma manevrası yapmasına rağmen çarpışmadan kurtulamıyor. Görüntülerde çarpmanın etkisiyle defalarca takla atan minibüste bulunan jandarmalara vatandaşlar yardım etmek için koşarken görülüyor.
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