3 hırsız park halindeki motosikleti böyle çaldı
DÜZCE’DE BİR EVİN ÖNÜNDE PARK HALİNDE BULUNAN MOTOSİKLET, KİMLİĞİ BELİRSİZ 3 ŞAHIS TARAFINDAN GECE SAATLERİNDE ÇALINDI. GÜVENLİK KAMERASINA YANSIYAN HIRSIZLIK ANINI GÖREN MOTOSİKLETİN SAHİBİ, HIRSIZLARI ARAMAYA BAŞLADI.
DÜZCE(İHA) – Düzce’de bir evin önünde park halinde bulunan motosiklet, kimliği belirsiz 3 şahıs tarafından gece saatlerinde çalındı. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık anını gören motosikletin sahibi, hırsızları aramaya başladı.
Edinilen bilgiye göre Düzce’nin Boğaziçi Beldesinde bağlı Kabalak köyünde meydana gelen olayda Muzaffer Bayraktar, 81 AAÇ 878 plakalı motosikletini evinin önüne park etti. Bayraktar’ın eve çıkması sonrasında gece saatlerinde sokağa gelen kimliği belirsiz 3 kişi, evin önündeki motosikleti çalarak gözden kayboldu. Hırsızlık anı ise Bayraktar’ın evinin güvenliği için taktığı güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlık anı görüntülerini alan Bayraktar, motorunu ve hırsızları aramaya başladı.
Güvenlik kamerası görüntülerini eline alarak hırsızları aramaya başlayan Muzaffer Bayraktar, “Motosikletim evimin önünden 3 kişi tarafından çalındı. Motosikletimi görenlerin haber vermesini Allah rızası için istiyorum” diyerek vatandaşlardan yardım çağrısında bulundu.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise gece saatlerinde Muzaffer Bayraktar’ın evinin önüne gelen 3 kişiden 2 kişi motosikleti çalarken 1 kişi ise gözcülük yapıyor. 2 kişi motosikleti aldıktan sonra 3 kişi Muzaffer Bayraktar’ın evinin önünden ayrılıyor.
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