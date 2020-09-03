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3 gündür kuyuda mahsur kalan yavru köpekler kurtarıldı
HAKKÂRİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE 3 GÜNDÜR KUYUDA MAHSUR KALAN YAVRU KÖPEKLER KURTARILDI.
Asayiş 03.09.2020, 09:02
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Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde 3 gündür kuyuda mahsur kalan yavru köpekler kurtarıldı.
İlçenin Esendere yolu üzerindeki Güllüce köyü yakınlarındaki kuyuya düşen 3 yavru köpek mahsur kaldı. Kuyudan gelen ses üzerine harekete geçen vatandaşlar, hemen durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede kuyunun içine girerek yavru köpekleri kurtardı. Vatandaşlar, köpekleri kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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