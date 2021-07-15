3 gündür haber alınamayan hastane çalışanının ailesi tedirgin

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 1 aydır psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen hastane çalışanından 3 gündür haber alınamıyor.

Kdz. Devlet Hastanesi’nde temizlik personeli olarak çalışan 55 yaşındaki Murat Aydemir’den üç gündür haber alınamıyor. Pazartesi günü öğle saatlerinde evinden “İşe gidiyorum” diyerek çıkan ve bir daha haber alınamayan Aydemir kayıplara karıştı. Yapılan araştırmada arkadaşı tarafından Ali Molla Camii önünde görüldüğü öğrenilen Murat Aydemir’in arkadaşına işe gideceğini söylediği öğrenildi. Polise başvuran aile, iş arkadaşlarının ifadeleri sonrası tedirgin oldu.

Eşinin fotoğrafı ile haber bekleyen Melek Aydemir, eşinin son zamanlarda bunalıma girdiğini söyleyerek, “Kolu kırıldıktan sonra iyileşti, psikoloğa gitti. İlaçları ağır gelmeye başladı. Sonra ilaçları bıraktı, pazartesi günü işe gidiyorum diyerek evden çıktı bir daha da haber alamadık” dedi.

"Herhangi bir tehdit veya şüphelendiğiniz durum var mı?" sorusuna ise Melek Aydemir, “Bana hiçbir şey söylemedi. Sabah işe gider akşam eve gelirdi” yanıtını verdi.

Eşinin Ali Molla Camii önünde arkadaşı ile görüştüğünü söyleyen Aydemir, “Arkadaşı ile selamlaşmışlar. Eşimin bulunmasını istiyorum. Köye gidemez, beni bırakıp da hiçbir yere gidemez” dedi.

Murat Aydemir’in İstanbul’da ikamet eden kardeşi Emin Aydemir ise, “Devletten yardım bekliyorum” dedi. 1 hafta öncesine kadar devamlı konuştuklarını söyleyen Emin Aydemir, “Sabah akşam konuşurduk, 1 haftadır haber alamıyoruz. Hastanede müdür ile konuştuk, herkes üzülüyor. ‘Dede’ diye bilirdi herkes” ifadelerini kullandı.

“Kredi çektirmek istediklerini duyduk”

Yaklaşık 1 aydır eniştesinin tavır ve davranışlarının değiştiğini söyleyen Sevil Akbaş da, hastanede arkadaşları ile görüştükten sonra şüphelendiklerini ifade etti. Akbaş, “Eniştem çok iyi bir insandı. Ereğli’de tanımayan yoktu, herkes biliyordu. Ancak son 1 aydır içine kapanan bir insan oldu. Çok değişti, hastaneye gittiğimizde bizi tersledi. Normalde her şeyi ısmarlayan bir insandı. Bizi görmek istemedi, ablamı görmek istemiyordu. Hastanede bir arkadaşına sorduk, arkadaşı bize ’Kredi çektirmek istiyorlar, ben bunlarla baş edemem’ dedi bize. Diğer bir arkadaşına ise ’Bu da mı benim başıma gelecek’ diye söylüyormuş eniştem. Acaba eniştemin başına bir iş mi getirdiler? Kim ne yaptı onu bilmiyoruz. 3 günden beri ablam çok perişan, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ereğli’de gece gündüz her yere bakıyoruz. Eniştem eskiden şen şakrak, oyun havaları dinleyen bir insandı. 1 aydır bizimle konuşmuyordu. Konuşmak istediğimizde ’Sizinle mi uğraşacağım’ demeye başladı. İçine kapanık olmaya başladı. Eniştem 1 aydır psikiyatriye gitmeye başladı. Psikiyatriye gittiği için de ilaçları kullanınca daha kötü olmaya başladı, değişmeye başladı. Boğazından kesildi, çok zayıfladı, göz altları morarmaya başladı. Başına bir şey geldiğinden eminim ama kimler olduğunu bir türlü bulamadık. Yetkililerin ilgilenmesini istiyoruz” dedi.

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Murat Aydemir’in bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.