3 genci ölüme götüren feci kaza kamerada

Antalya’da hız yaptığı iddia edilen otomobilin refüjdeki yön levhasına çarpması sonucu hayatını kaybeden 3 gencin cenazeleri morgdan alındı. Gece saatlerinde bir mekanda eğlenip eve dönecekleri sırada kaza yaptıkları öğrenilen gençlerin, anne ve babaları cenaze alınırken uzun süre gözyaşı döktü. Öte yandan feci kazaya ait güvenlik kamera görüntüleri oraya çıktı.

Kaza, dün gece saat 02.15 sıralarında Muratpaşa ilçesi Aspendos Bulvarı Demokrasi Kavşağı alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aspendos Bulvarı’ndan Demokrasi Kavşağı alt geçit istikametine giden 07 ASD 701 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücünün hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki yön levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 3 kişi yola savruldu. Otomobil hurdaya dönerken, aracın motoru 300 metre ileriye fırladı. Otomobilde bulunan Ali Neymat Tefik(22), Engin Borazan(22) ve Halil Subaşı(21) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından gençlerin cansız bedenleri Antalya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Anneleri gözyaşı döktü

Gençlerin ölüm haberini alan aileleri ile arkadaşları ise, sabah erken saatte Adli Tıp Kurumu Morguna geldi. Gençlerin anne ve babaları uzun süre morg önünde gözyaşı döktü. Gençlerin dün gece saatlerinde bir eğlence mekanında birlikte eğlendikleri, ardından eve dönüşe geçtikleri sırada kaza geçirdikleri öğrenildi.

Otopsi işlemleri tamamlanan gençlerin cenazesi, Serik İlçesine gönderildi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza anıysa bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, gençlerin bulunduğu otomobilin süratli bir şekilde geldiği ve alt geçide gireceği sırada yön levhasına çarpması yer aldı.

Kazanın hemen öncesinde eğlence anını kaydetmişler

Öte yandan kazadan bir kaç saat öncesi gençlerin aynı mekanda eğlenme anlarını ise kaydettiği ortaya çıktı. Gençlerden Ali Neymat Tefik’in sosyal medya hesabındaki hikayesinden eğlenme anlarını paylaştığı görüldü.