3 çocuk annesi kadın trafik kazasında hayatını kaybetti

Gaziantep’te, 14 gün önce geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan 3 çocuk annesi 35 yaşındaki kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, 14 gün önce Şahinbey ilçesi Yamaçtepe Mahallesi Burç Köprülü Kavşağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, 27 EL 546 plakalı Fiat marka aracıyla Gaziantep istikametinden kırsal Serince Mahallesi istikametine seyir halinde olan Tuba D. (35), köprülü kavşağın altından geçerken yol kenarında bekleyen ve refüj düzenlemesi yapan işçilere ait olduğu öğrenilen kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Tuba D. ile araçta bulunan diğer 4 kişi yaralandı.

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Yaşanan olayın ardından çevredeki vatandaşlar tarafından 112 acil sağlık ekipleri ile Jandarma ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan Tuba D. ile diğer yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kentteki hastanelere kaldırdı. Kazada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 14 gün boyunca yoğun bakım servisinde tedavi gören 3 çocuk annesi Tuba D., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden talihsiz kadının cansız bedeni, hastanedeki işlemlerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazenin, adli tıpta yapılacak işlemlerinin ardından kırsal Serince Mahallesi’nde defnedilmek üzere yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.

Kaza ile ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.