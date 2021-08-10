3 çocuğunun gözü önünde eski eşini ve kaynanasını öldüren zanlı tutuklandı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde dün sabaha karşı balkondan eve girerek eski eşini ve eski kaynanasını başından tabancayla vurarak öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kumluca ilçesine bağlı Yeni Mahalle’de yaşanan olayda eski eşinin evine balkondan girerek 3 çocuğunun gözü önünde eski eşini ve kaynanasını başından vurarak öldüren Ali Alataş tutuklandı. Alataş, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün gece yarısı Cumhuriyet Savcılığına oradan da tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Cinayet zanlısı Ali Alataş çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı ve güvenlik önlemleri kontrolünde Elmalı Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna sevk edildi.