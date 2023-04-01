3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kocaeli’de 3 aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi Necip Fazıl ve Hoca Ahmet Yesevi Caddesi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre T.Ç. hakimiyetindeki 41 NT 579 plakalı Fiat marka otomobil, E.H. idaresindeki 34 ABN 813 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ve M.K. kontrolündeki 41 GB 433 Fiat marka hafif ticari araç çarpıştı. Kazanın şiddetiyle 41 NT 579 plakalı otomobil sürücüsü ve eşi N.Ç. araçta sıkıştı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri yaralı çifti sıkıştıkları yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansa alınan yaralı çift ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.