3 aracın isabet aldığı silahla ateş açma olayında 3 tutuklama

Eskişehir’de park halindeki 3 araç, 1 dükkân ve 1 binanın isabet aldığı silahla ateş açılması olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Tepebaşı ilçesi Cumhuriye Mahallesi Sakarya 1 Caddesi’nde 18 Ocak günü kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla etrafa ateş açılmıştı. Park halindeki 3 araç, 1 dükkân ve 1 binaya mermi isabet etmişti. Ateşlenen mermilerden biri Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca’ya ait araca isabet etmişti.

4 şüpheliden 3’ü tutuklandı

Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ekiplerince inceleme başlatıldı. Ekipler tarafından yaklaşık 400 saatlik görüntü izlenirken, çalışmalar sonucunda olayla ilgisi bulunduğu değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin alacak verecek nedeniyle olayı gerçekleştirdikleri anlaşıldı. Şahısların üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, olayda kullanıldığı değerlendirilen 3 adet tabanca bulunarak muhafaza altına alındı. 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüphelilerden Hüseyin K., Emre E. ve Ahmet Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ersin S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.