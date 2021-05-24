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3 aracı çalan şüpheli yakalandı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde 3 farklı aracı çalan hırsız, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Asayiş 24.05.2021, 09:39
Bursa’nın İnegöl ilçesinde 3 farklı aracı çalan hırsız, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Alanyurt Bölgesinden çalınan 16 CVT ve 16 KRE ile Yeniceköy Mahallesinden 14 BL plakalı araçların çalındığı ihbarını aldılar.
Olay yeri çevrelerinde 100 güvenlik kamerasını inceleyen ekipler araçları terk edilmiş halde buldular. 3 araçtan biri Orhangazi ilçesinde bulundu.
Araçları çalan şahsı tespit eden ekipler, operasyonun düğmesine bastılar. Polis ekipleri, şüpheli Hakan U.’yu da (24) yakaladılar.Sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.