3 araç birbirine girdi: 1 ölü, 4 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde otomobil, motosiklet ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.

D-140 kara yolunun Kuzuluk Mahallesi Kavşağı’nda M.C.Y. idaresindeki 54 FM 281 plakalı otomobil, Ö.Ö. idaresindeki 54 H 0741 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ve Recep Kartal (33) idaresindeki motosikletin çarpışması neticesinde zincirleme kaza meydana geldi. Meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken araçlarda bulunan 4 kişi de yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar Akyazı Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.