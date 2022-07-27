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3 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde polis ekiplerince 3 adrese gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda toprağa ekili 134 kök hint keneviri, 395 gram kubar esrar, 7 gram uyuşturucu hap, 2 adet çalıntı laptop ve 1 çalıntı otomobil ele geçirildi. Konuya ilişkin olarak gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Asayiş 27.07.2022, 15:29
3 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde polis ekiplerince 3 adrese gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda toprağa ekili 134 kök hint keneviri, 395 gram kubar esrar, 7 gram uyuşturucu hap, 2 adet çalıntı laptop ve 1 çalıntı otomobil ele geçirildi. Konuya ilişkin olarak gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Karasu ilçesinde polis ekiplerinin sorumluluk bölgesinde 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, toprağa ekili 134 kök hint keneviri, 395 gram kubar esrar, 7 gram uyuşturucu hap, 2 adet çalıntı laptop ve 1 çalıntı otomobil ele geçirildi. Konuya ilişkin olarak N.T., H.G., E.A., C.Y., H.N., T.D. ve C.T. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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