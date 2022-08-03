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3 adet Akıncı İHA, Batman Hava Kuvvetleri Komutanlığına gönderildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine katılan 3 adet Akıncı İHA, Çorlu Hava Meydan Komutanlığında kabul faaliyetlerinin ardından Batman’a gönderildi.

Asayiş 03.08.2022, 19:29
3 adet Akıncı İHA, Batman Hava Kuvvetleri Komutanlığına gönderildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine katılan 3 adet Akıncı İHA, Çorlu Hava Meydan Komutanlığında kabul faaliyetlerinin ardından Batman’a gönderildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Çorlu Hava Meydan Komutanlığında kabul faaliyetleri yapılan 3 Akıncı İHA’nın, 2-3 Ağustos’ta Batman’daki 14’üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığına intikal ettiği ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdiği belirtildi. Açıklamada, "Hava Kuvvetlerimize hayırlı olsun" denildi.

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