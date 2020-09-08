29 yaşındaki genç her yerde aranıyor: Tabanca ile telefonu bulundu

Kırıkkale’de dün gece iş yerinden ayrıldıktan sonra bir daha da kendisinden haber alınamayan 29 yaşındaki Halil Altan için arama çalışmalarına katılan Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timleri (SAK) nehrin içinde tabanca ile cep telefonunu buldu.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) Yahşihan İstasyon Amirliğinde işçi olarak çalışan Halil Altan (29), dün gece saat 23.00 sıralarında mesai arkadaşlarına ’sigara almaya gidiyorum’ diyerek iş yerinden ayrılarak bir daha da kendisinden haber alınamadı. Kızılırmak Nehri kenarında terk edilmiş aracı bulunan Altan için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Altan’ın acılı ailesi ve mesai arkadaşları kaybolduğu alanda bekleyişini sürdürüyor.

Nehirde tabanca ve telefonu bulundu

29 yaşındaki gencin bulunması için Jandarma, AFAD ve AKUT’un devam ettirdiği arama çalışmalarına Ankara’dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timleri (SAK) ile özel eğitimli Arama Kurtarma Köpeği ’Pati’ ve Kadavra Köpeği ’Nekro’ katıldı. JAK bot ile nehrin kıyısında demir çubuklarla arama yaparken SAK dalgıçları ise nehrin içinde çalışmalarını sürdürüyor. Suda yapılan aramada Altan’a ait olduğu öğrenilen telefon ile bir adet tabanca bulundu. Bunun üzerine ekipler, aramalarını nehirde yoğunlaştırdı.

Öte yandan, aramalarda termal kamera ve drone de kullanılıyor. Arama çalışmalarının akşam saatlerine kadar devam edeceği belirtildi.