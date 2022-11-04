29 suçtan aranan şahıs, polisin kovalamacası sonucu yakalandı

Samsun’da 29 ayrı suçtan aranan ve çeşitli suçlardan 59 kaydı bulunan genç, polisin kovalamacası sonucu yaralandı.

Olay, Samsun’un Canik ilçesinin Yavuzselim Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu hırsızlık 29 suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 25 yaşındaki K.K.’yi kovalamaca sonucu yakaladı. K.K.’nin çeşitli yaralama ve mala zarar verme suçlarından Gazi Polis Merkezi ile Irmak Polis Merkezi tarafından toplam 11 ayrı suçtan arandığı, ayrıca hakkında kesinleşmiş hapis cezasının yanı sıra çeşitli mahkemelerce de 8 ayrı suçtan yakalama kararı bulunduğu ortaya çıktı. K.K. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekiplerine teslim edildi.

Soruşturma devam ediyor.