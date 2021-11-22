28 Şubat sanıklarının yeniden yargılanmasına başlandı

Yargıtay’ın bozma kararına ilişkin yeniden yargılanan 28 Şubat sanıkları hakim karşısına çıktı.

Yargıtay’ın bozma kararının ardından 28 Şubat davası sanıklarından dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz, YÖK üyesi Erdoğan Öznal, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Hayri Bülent Alpkaya ve Genelkurmay Adli Müşaviri Tümgeneral Muhittin Erdal Şenel’in yeniden yargılanmasına başlandı.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya sanıklardan emekli Oramiral Hayri Bülent Alpkaya, emekli orgeneraller Yöney, Sarıışık, emekli tümgeneraller Ersin Yılmaz, Yücel Özsır, Muhittin Erdal Şenel, emekli tuğgeneraller Metin Yaşar Yükselen, Refik Zeytinci ve emekli Albay İbrahim Selman Yazıcı ile dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz ve YÖK üyesi Erdoğan Öznal ile avukatları katıldı. Diğer sanıklardan emekli Korgeneral İzzettin İyigün, Kamuran Orhon, Köksal Karabay, emekli Koramiral Altaç Atılan ve Tümgeneral Şevket Turan ise sağlık sorunları sebebiyle duruşmaya katılmadı.

Yargıtay’ın bozma kararının ardından sanıklardan Yöney, Sarıışık, Özsır, Yılmaz, Zeytinci, Yükselen ve Yazıcı, mahkemenin önceki kararında kalmasını istedi. Mahkeme Başkanının savunma için söz verdiği sanıklar eski Oramiral Alpkaya, Tümgeneral Şenel, dönemin YÖK Başkanı Gürüz ve YÖK üyesi Öznal beraatlerini talep etti. Sanık ve sanık avukatlarının beyanlarını dinleyen mahkeme, duruşmayı 24 Ocak tarihine erteledi.