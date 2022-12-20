28 Şubat hükümlülerinden Vural Avar hayatını kaybetti

28 Şubat davası çerçevesinde müebbet hapis cezasına çarptırılan Korgeneral Vural Avar, Sincan F Tipi Cezaevinde hayatını kaybetti.

28 Şubat davasında yargılanan ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılan 85 yaşındaki Korgeneral Vural Avar, Sincan F Tipi Cezaevinde hayatını kaybetti. Avar’ın uzun süredir demans hastalığıyla mücadele ettiği ve son zamanlarda agresif hareketlerde bulunduğu aktarıldı.