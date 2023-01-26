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28 Şubat Davası kapsamında müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Orgeneral İlhan Kılıç ve eski Tümgeneral Kenan Deniz’in cezaları Cumhurbaşkanı kararıyla kaldırıldı

28 Şubat Davası kapsamında müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Orgeneral İlhan Kılıç ve eski Tümgeneral Kenan Deniz’in cezaları Cumhurbaşkanı kararıyla kaldırıldı

Asayiş 26.01.2023, 02:23
28 Şubat Davası kapsamında müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Orgeneral İlhan Kılıç ve eski Tümgeneral Kenan Deniz’in cezaları Cumhurbaşkanı kararıyla kaldırıldı

28 Şubat Davası kapsamında müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Orgeneral İlhan Kılıç ve eski Tümgeneral Kenan Deniz’in cezaları Cumhurbaşkanı kararıyla kaldırıldı

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