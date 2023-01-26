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28 Şubat Davası kapsamında müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Orgeneral İlhan Kılıç ve eski Tümgeneral Kenan Deniz’in cezaları Cumhurbaşkanı kararıyla kaldırıldı
28 Şubat Davası kapsamında müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Orgeneral İlhan Kılıç ve eski Tümgeneral Kenan Deniz’in cezaları Cumhurbaşkanı kararıyla kaldırıldı
Asayiş 26.01.2023, 02:23
28 Şubat Davası kapsamında müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Orgeneral İlhan Kılıç ve eski Tümgeneral Kenan Deniz’in cezaları Cumhurbaşkanı kararıyla kaldırıldı