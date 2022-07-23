banner528

banner549

banner547

Son Dakika
TÜGVA, İBB'ye karşı açtığı tahliye davasını kaybetti
TÜGVA, İBB'ye karşı açtığı tahliye davasını kaybetti
Bursalılar sezon finalini 90’lar ile yaptı
Bursalılar sezon finalini 90’lar ile yaptı
Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz transferini duyurdu
Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz transferini duyurdu
AB: “Türkiye’yi takdir ediyoruz”
AB: “Türkiye’yi takdir ediyoruz”

28 bin 120 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana’da 28 bin 120 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Asayiş 23.07.2022, 10:06
28 bin 120 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana’da 28 bin 120 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kente yüklü miktarda kaçak akaryakıt sokulduğu bilgisine ulaştı. Polis kaçak akaryakıtın tırla sokulacağı bilgisi üzerine Adana giriş ve çıkışlarında önlem alarak tırı beklemeye başladı. Polis bir süre sonra gelen tırı durdurup arama yaptı. Yapılan aramada tırın kasasında 28 bin 120 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Yakıta el konurken tır sürücüsü de gözaltına alındı. Zanlı emniyette ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yorumlar (0)
23°
açık