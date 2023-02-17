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278’inci saatte kurtarılan Hakan hastaneye sevk edildi

Hatay’ın Defne ilçesinde 278’inci saate 40-45 yaşlarındaki Hakan Yasinoğlu, kurtarma ekipleri tarafından enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Çıkartılan Yasinoğlu Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi

Asayiş 17.02.2023, 19:22
278’inci saatte kurtarılan Hakan hastaneye sevk edildi

Hatay’ın Defne ilçesinde 278’inci saate 40-45 yaşlarındaki Hakan Yasinoğlu, kurtarma ekipleri tarafından enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Çıkartılan Yasinoğlu Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi

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