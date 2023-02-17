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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde şu ana kadar 39 bin 672 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı.
278’inci saatte kurtarılan Hakan hastaneye sevk edildi
Hatay’ın Defne ilçesinde 278’inci saate 40-45 yaşlarındaki Hakan Yasinoğlu, kurtarma ekipleri tarafından enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Çıkartılan Yasinoğlu Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi
Asayiş 17.02.2023, 19:22
Hatay’ın Defne ilçesinde 278’inci saate 40-45 yaşlarındaki Hakan Yasinoğlu, kurtarma ekipleri tarafından enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Çıkartılan Yasinoğlu Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi