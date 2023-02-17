278’inci saatte İnanılmaz Kurtuluş adı: Hakan oldu

Hatay’ın Defne ilçesine 278’inci saate 40-45 yaşlarındaki Hakan Yasinoğlu, kurtarma ekipleri tarafından enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş depreminin 12’inci gününde Hatay’dan inanılmaz bir kurtuluş haberi geldi. Defne İlçesi Elektrik Mahallesi’nde bir apartmanın enkazında çalışma yapan AFAD koordinesindeki Polis ve İstanbul Belediyesi Arama kurtarma ekipleri, 40-45 yaşlarındaki Hakan Yasinoğlu’na ulaştı. Ekiplerin çalışması sonrası Yasinoğlu, enkazdan çıkarılarak insan koridoru ile çıkartılıp ambulansla alınarak hastaneye sevk edildi.