278 gram metamfetaminle yakalanan 2 kişiye gözaltı

Samsun’da narkotik polisi tarafından 278,06 gram metamfetamin maddesi ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesi Yeni Mahalle’de uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi üzerine D.S.’ye ait iş yerinde arama yaptı. Yapılan aramada 278,06 gram metamfetamin maddesi, uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan alüminyum folyo, 1 adet 9 mm çapında tabanca ve 13 adet 9 mm çapında dolu fişek ele geçirildi. Olayla ilgili D.S. ile E.İ. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.