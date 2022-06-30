27.04.2016 tarihinde Suriye Ayn Dakka ve Beluniye bölgelerinde Özgür Suriye Ordusu mensuplarına yönelik yapılan katliamın faillerinden 3’ü, Suriye/Afrin’de Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Suriye/Afrin Görev Gücü tarafından yapılan çalışmalarla yakalandı.