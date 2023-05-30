Tokat’ta meydana gelen trafik kazasında yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hacı Çoban 27 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 27 gün önce sabah saatlerinde Tokat-Niksar yolu Almus kavşağında meydana geldi. Almus mevkiinden Tokat istikametine giden 60 SC 478 plakalı Hacı Çoban idaresindeki araç, karşı yönden gelen Y.G. idaresindeki 60 HV 246 plakalı Mercedes marka tırla çarpıştı. Çarpışma sonucunda 60 SC 478 plakalı araçta bulunan Hacı Çoban, Y.Ç. ve Safiye Karahan yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları Tokat Devlet Hastanesi ve Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesine kaldırdı. Gaziosmanpaşa Üniversitene kaldırılan Safiye Karahan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan Hacı Çoban, Tokat Devlet Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı. 27 gün yaşam mücadelesi veren Çoban ise bugün hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Hacı Çoban’ın cenazesi memleketi Almus’a götürüldü.