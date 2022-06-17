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26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs çatı katında yakalandı

Konya’da 23 farklı suçtan 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince saklandığı çatı katında yakalandı.

Asayiş 17.06.2022, 15:45
26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs çatı katında yakalandı

Konya’da 23 farklı suçtan 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince saklandığı çatı katında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; hırsızlık, dolandırıcılık, belgede sahtecilik gibi 23 suçtan kesinleşmiş 26 yıl hapis cezası bulunan şahısla ilgili çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar neticesinde A.K.Ş.’nin (40) merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesinde bir binanın çatı katında saklandığı tespit edildi. Polis ekiplerince tespit edilen binanın çatısına yapılan operasyonda şahıs çatı katında polis ekipleriyle karşı karşıya geldi. Polislere direnerek kendisini bıçakla bacağından yaralayan şahıs ekiplerin müdahalesiyle gözaltına alındı.

Şahsın, hastanedeki tedavisinin ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi.

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