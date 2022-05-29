26 yaşındaki genç denizde boğuldu

Samsun’da arkadaşları ile yüzmek için denize giren 26 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesinin Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki Mustafa Doğan arkadaşlarıyla birlikte yüzmek için denize girdi. Sahilden yaklaşık 100 metre açıkta boğulma tehlikesi geçirip suya batan Mustafa Doğan’ı fark eden vatandaşlar yardımına koştu. Baygın halde denizden çıkartılıp Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan Doğan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.