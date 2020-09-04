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26 metre yüksekliğindeki kayalıklardan aşağı düştü
BURSA'NIN İZNİK İLÇESİNDE ÇIKTIĞI 26 METRE YÜKSEKLİĞİNDEKİ KAYALIKTAN DÜŞEN KADIN AĞIR YARALANDI.
Asayiş 04.09.2020, 09:32
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Bursa’nın İznik ilçesinde çıktığı 26 metre yüksekliğindeki kayalıktan düşen kadın ağır yaralandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Bursa’nın İznik ilçesi Karacakaya mevkii göl kenarında meydana geldi. 26 metre yükseklikteki kayalıklara çıkan Fatma K., kısa bir süre manzarayı seyretti. Bir anda dengesini kaybeden Fatma K., sahil kıyısına düştü. Talihsiz kadının yardımına ise sahilde piknik yapan vatandaşlar koştu. Suyun içinden çıkartılan Fatma K., 112 sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı.
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