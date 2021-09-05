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26 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Antalya’da 26 iş yerinden hırsızlık ve cinayet suçlarından gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Asayiş 05.09.2021, 16:04
26 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Antalya’da 26 iş yerinden hırsızlık ve cinayet suçlarından gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Muratpaşa ve Konyaaltı ilçelerinde geçtiğimiz temmuz ve ağustos aylarında yaşanan iş yerlerinden hırsızlık olayları ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği geniş çaplı inceleme başlattı. Çok sayıda güvenlik kamera kaydının incelenmesinin ardından hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen M.Ö. yakalandı. Şüphelinin Muratpaşa ve Konyaaltı ilçelerinde 18, Alanya ilçesinde 3, Manavgat ilçesinde 5 olmak üzere toplam 26 ayrı iş yerinden hırsızlık olaylarına karıştığı belirlendi. Ayrıca kasten adam öldürme ve dolandırıcılık suçlarından da aranan M.Ö, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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