26 günde 143 hırsız tutuklandı

Adana polisinin 1-26 Şubat tarihleri arasında yaptığı operasyonlarda yakalanan 143 hırsız tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşın mal güvenliğini sağlamak için özellikle depremden sonra boşaltılan apartman önlerinde devriye görevi yaptı. Polisin 1-26 şubat tarihleri arasında yaptığı devriye görevinde ve operasyonda depremzedeleri soyan 143 zanlı yakalandı. Zanlılar emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.