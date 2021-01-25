2500 rakımlı dağda mahsur kalan vatandaş 4 saatte kurtarıldı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Ortaç köyünde buz tutan su borusunu açmak için çıktığı dağda mahsur kalan şahıs, ekiplerin 4 saat süren çalışması ile kurtarıldı.

Yüksekova’ya 40 kilometre uzaklıkta bulunan Ortaç köyünde ikamet eden Asker Karataş, buz tutan okul suyunun borularını açmak için çıktığı 2500 rakımlı dağda ayaklarının soğuktan uyuşması nedeniyle mahsur kaldı. Jandarmayı arayan Karataş’ın yardım istemesi üzerine bölgeye Hakkari İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Özel İdare, jandarma ve Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü kurtarma ekipleri sevk edildi. Yer yer kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu 10 kilometrelik patika yolu ekipler uğraşları sonucu 4 saatte açarak Karataş’a ulaştılar. Karataş, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından aynı patika yoldan AFAD’ın paletli amfibik arama kurtarma aracı ile hazır bekleyen ambulansa ulaştırıldı. Genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Asker Karataş hastaneye kaldırıldı.

Su arızası için sabah erkenden yola çıktığını ifade eden Asker Karataş, “Okulun suyu kesilmişti. İki üç gündür bende dedim bakayım. Orda mahsur kalınca jandarmayı aradım, sonra İl Özel İdare ekipleri, AFAD, UMKE, jandarma, Yüksekova Belediyesinin itfaiye kurtarma ekipleri yardım ettiler, beni oradan çıkardılar. Allah razı olsun onlardan. Ayaklarımda sıkıntılar oluştu, şükür şimdi iyiyim. Tüm ekiplere de beni kurtardıkları için teşekkür ediyorum’’ dedi.