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250 bin lirayı dolandırıcılara kaptırmaktan son anda kurtarıldı

Kahramanmaraş’ta telefon dolandırıcılarının tuzağına düşen 65 yaşındaki bir kişinin yaklaşık 250 bin lirası jandarma ve polis ekiplerince son anda kurtarıldı.

Asayiş 09.02.2022, 18:00
250 bin lirayı dolandırıcılara kaptırmaktan son anda kurtarıldı

Kahramanmaraş’ta telefon dolandırıcılarının tuzağına düşen 65 yaşındaki bir kişinin yaklaşık 250 bin lirası jandarma ve polis ekiplerince son anda kurtarıldı.

Olay, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine bağlı Çiğdemtepe Mahallesi’nde meydana geldi. 65 yaşındaki Durmuş Karaüzüm, kızının nişanı için geldiği Kahramanmaraş’ta telefon dolandırıcısı tarafından arandı. Dolandırıcının, “Senin hesabından para çekilmiş. Para evinde ise onu çalacaklar, çabuk eve git parayı getir” dedi. Bunun üzerine Karaüzüm, evine giderek tüm parasını ve ziynet eşyaların aldı. Telefon dolandırıcısına, para miktarı ve ziynet eşyalarını aldığını belirten Karaüzüm, evden çıkarken eşine, “Koruyucu oğluma haber verin jandarmayı arasın” dedi. Karaüzüm’ün eşi oğlunu arayarak durumu iletti.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Karaüzüm’ün parayı dolandırıcılara kaptırmaması için hemen Plaka Tanıma Sistemine (PTS) bakarak Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunda bulunan bankalar mevki civarında olduğunu tespit etti. Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine haber verilmesi üzerine mağdur Karaüzüm, parayı tam yatırmak üzere iken dolandırılmaktan kurtarıldı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine teşekkür eden mağdur 65 yaşındaki Durmuş Karaüzüm, “Birisi beni ben komiserim diye aradı. Dedi ki, senin adına kimliğinin üzerinden para çekilmiş. Benim kimliğim yanımda, benim kimliğimi kim almış dedim. Seni birisi dolandırmış dedi. Evinde para varsa senin evin soyulacak. Eve gittim, değerleri eşyalarımın hepsini topladım. Sayısını da söyledim. Benim bu kadar param var, yıllardır hanım ile hacca gitmek istediğimiz para, 1 hafta öncede büyükbaş sattım onun parası var dedim. Paranı al, yanına da kimseyi alma dedi. O anda da telefonum kitlendi kimseyi arayamadım. Hanıma dedim ki benim oğlum koruyucu ona haber verin, dedim. Hanım ve kızım oğluma haber verdiler. Jandarma ve polis ekiplerince kurtarıldım. Allah onlardan razı olsun” dedi.

Karaüzüm’ün kısa bir süre sonra kızının nişanı olacağı ve dolandırıcıya kaptırması muhtemel ziynet eşyalarının bir kısmının da kızının olduğu öğrenildi.

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