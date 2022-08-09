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25 yıl sonra ortaya çıkan baba-kız cinayetiyle ilgili 3 tutuklama

Kahramanmaraş’ta 25 yıl önce kaybolan baba ve kızının öldürüldükten sonra gömülmesi olayıyla ilgili gözaltına alından 7 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Asayiş 09.08.2022, 22:36
25 yıl sonra ortaya çıkan baba-kız cinayetiyle ilgili 3 tutuklama

Kahramanmaraş’ta 25 yıl önce kaybolan baba ve kızının öldürüldükten sonra gömülmesi olayıyla ilgili gözaltına alından 7 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Kahramanmaraş’ta, haklarında kayıp başvurusu yapılan baba A.T. ile kızı Z.T.’nin cinayete kurban gitmiş olabileceği yönündeki değerlendirme sonucunda Ballıca Mahallesi’ndeki bir evin bahçesinde arkeologların da katıldığı kazı yapılmıştı. Kazı sonucunda, 25 yıldır kayıp olan A.T. ile kızı Z.T.’nin cesetlerine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturmada H.T.’nin (75), 1997’de namus meselesi yüzünden tartıştığı kocasını tüfekle öldürdüğü, 3 yıl sonra da kızını zehirleyerek öldürüp evin bahçesine üst üste gömdüğü belirlendi. Suçunu itiraf edip cesetlerin yerini gösteren şüpheli H.T. ile oğlunun da aralarında olduğu toplam 7 kişi gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3’ü kadın 7 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Zanlılardan biri kadın 3’ü "kasten adam öldürmek ve yardım" suçlarından tutuklandı, 4’ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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