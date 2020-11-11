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25 yıl hapis cezası ile aranan şahıs Kocaeli’de yakalandı

KOCAELİ’DE 25 KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN 25 YIL AĞIR HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ ŞAHIS, POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN OPERASYON SONUCU YAKALANDI.

Asayiş 11.11.2020, 13:47
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25 yıl hapis cezası ile aranan şahıs Kocaeli’de yakalandı

Kocaeli’de kasten adam öldürme suçundan hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası ile aranan şahıs, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde çeşitli suçlardan aranan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler tarafından yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda kasten öldürme suçundan 25 yıl ağır hapis cezası bulunan K.T. isimli şahsın Derince ilçesinde olduğu belirlendi. Tespitin ardından düzenlenen operasyonda K.T., gözaltına alındı.

Çeşitli suçlardan aranması bulunan ve aynı zamanda cezaevi firari olarak aranan K.T., emniyetteki işlemleri sonrasında cezaevine gönderildi.
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